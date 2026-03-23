A cinco fechas de que concluya la Fase Regular del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara está muy cerca de convertirse en el primer equipo en asegurar su lugar en la Fiesta Grande.

Los pupilos de Gabriel Militolideran la tabla con 30 puntos y únicamente necesitan sumar tres más para sellar su pase a los Cuartos de Final, en una campaña que no contará con Play In debido al Mundial 2026.

Cabe mencionar que Chivas se ubica actualmente en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con las unidades antes mencionada, producto de 10 victorias y apenas dos descalabros.

Chivas está cerca de meterse a la Liguilla.

Destacar que Bravos de Juárez es el cuadro que está postergando la clasificación del Rebaño Sagrado, debido a su encuentro pendiente ante Querétaro, correspondiente a la Jornada 7.

Y es que, el equipo fronterizo tiene 4 puntos, así que todavía tiene chance de finalizar la Fase Regular con 32 unidades, superando con esto al Club Deportivo Guadalajara.

¿Cuál es el calendario que le resta a Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Al Club Deportivo Guadalajara todavía le restan tres partidos de local, mientras que dos como visitante. Luego de la Fecha FIFA, Chivas se medirá en el Estadio Akron a Pumas, después viajará a Nuevo León para verse las caras con Tigres.

Posteriormente, recibirá al Puebla en el Estadio Akron, luego chocará con Necaxa en el Victoria y finalmente cerrará la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 como local contra los Xolos de Tjuana.