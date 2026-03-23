En medio de su gran presente como líder del Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara no solo ilusiona por los resultados y el nivel mostrado dentro del campo, sino también por algo aún más prometedor: la juventud de su plantilla. El Rebaño parece haber construido una base que no solo compite hoy, sino que proyecta un ciclo sostenido a futuro, con varios de sus titulares y piezas clave por debajo de los 25 años.

Nombres como Richard Ledezma (25), Diego Campillo (24), José Castillo (24), Efraín Álvarez (23), Bryan González (22), Armando González (22) y Brian Gutiérrez (22) no solo explican el presente futbolístico del equipo, sino que reflejan una planificación clara. A ese núcleo se suman jóvenes con proyección como Miguel Gómez (23), Yael Padilla (20), Santiago Sandoval (18), Hugo Camberos (19) y Yonathan Pérez (23), quienes empiezan a asomar como recambios naturales dentro de una estructura que apuesta por el desarrollo.

Chivas tiene una buena base de jugadores jóvenes (Imago7)

Gran parte de este armado responde a la gestión deportiva reciente, con un mercado inteligente y enfocado. Varios de los refuerzos llegaron durante la etapa de Javier Mier como director deportivo, priorizando perfiles jóvenes, funcionales y con margen de crecimiento. Incluso casos como el de José Castillo se remontan al ciclo anterior, bajo la gestión de Fernando Hierro, lo que habla de una línea de trabajo que ha tenido continuidad.

A su vez, el peso de la cantera sigue siendo determinante en la identidad del club. Jugadores como Armando González, Miguel Gómez, Yael Padilla, Santiago Sandoval y Hugo Camberos representan esa apuesta histórica de Chivas por formar talento propio, algo que no solo reduce costos en el mercado, sino que fortalece el sentido de pertenencia dentro del plantel.

Milito, el entrenador que convirtió proyecto en realidad

Con Gabriel Milito al mando, ese mix entre juventud, identidad y planificación empieza a traducirse en resultados. Pero más allá del liderato actual, lo que realmente entusiasma en Guadalajara es la sensación de que este equipo no es pasajero. Con una base joven consolidada y margen de crecimiento, Chivas no solo compite en el presente: parece estar construyendo un proyecto capaz de sostenerse y dominar en los próximos años.