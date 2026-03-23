La parcialidad del Club Deportivo Guadalajara es una de las más multitudinarias y fieles de todo el futbol mundial. Así se demuestra partido tras partido en la Liga MX, donde las Chivas no sólo hacen de local en el Estadio Akron, sino que también suelen ser el equipo más apoyado en distintos campos del país.

Esta popularidad se ha intensificado desde la llegada de Gabriel Milito como director técnico. La afición rojiblanca luce muy entusiasmada con el proyecto y el estilo de estas Chivas que son actualmente líderes del Clausura 2026. En su último partido frente a Monterrey, en condición de visitante, el Estadio BBVA también fue acaparado por la parcialidad chivermana.

Un reciente video difundido en redes sociales sobre el penal que Raúl Rangel le atajó a Uros Djurdjevic confirmó que el público de Chivas también pudo ser mayoría en tierras regiomontanas. Al momento en que el Tala contiene el remate del delantero serbio, se oye un estallido en el Estadio BBVA que ratifica la legión rojiblanca que se acercó para apoyar al Rebaño Sagrado como en cada campo de México.

Se oyó el “Ole” rojiblanco en el Estadio BBVA

Tal fue la fiesta rojiblanca en el Estadio BBVA que durante una parte del encuentro, con Chivas por delante en el marcador y mostrando un buen futbol, se oyó el “Ole” de los fanáticos del Guadalajara en una larga posesión del equipo dirigido por Gabriel Milito, ante la impotencia de todo Rayados.