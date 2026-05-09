Chivas celebró este viernes el aniversario número 120 de la fundación del Club Deportivo Guadalajara, aunque lo hizo de una forma muy distinta a la habitual. El Rebaño Sagrado continúa preparando el partido de vuelta de los Cuartos de Final ante Tigres de este sábado, pero aun así se dio tiempo de convivir con sus seguidores y vivió una jornada muy especial acompañado de su afición en el Estadio Akron.

Alrededor de 2500 aficionados rojiblancos se dieron cita para apoyar al equipo, primero observando el entrenamiento y posteriormente participando en un momento de convivencia entre jugadores y seguidores. Sin embargo, más allá del ambiente festivo, lo que terminó robándose las miradas fue la reacción de Gabriel Milito, quien lució profundamente conmovido por la forma en la que la afición respaldó al plantel previo a un partido tan importante.

En un video compartido por la propia cuenta oficial del Guadalajara, se puede observar a Gabriel Milito cantando junto a la barra rojiblanca, aumentando poco a poco la intensidad y dejándose llevar completamente por la emoción del momento. Incluso, el entrenador argentino terminó abrazando a Santiago Sandoval mientras ambos alentaban junto a los aficionados, viviendo el momento prácticamente como un seguidor más del Rebaño Sagrado.

Y es que, al ser argentino, Gabriel Milito está acostumbrado a convivir con ambientes cargados de pasión y fervor futbolero, por lo que claramente disfrutó la conexión que se generó entre el equipo y los aficionados rojiblancos. Sin duda, este tipo de momentos también ayudan a fortalecer el ánimo del plantel, que llegará más motivado que nunca al duelo ante Tigres buscando una remontada histórica.

Amaury Vergara también se unió a los cánticos de la afición de Chivas

Pero Gabriel Milito no fue el único que se dejó llevar por el ambiente en el Estadio Akron. Amaury Vergara también participó activamente en los cánticos y muestras de apoyo hacia el equipo, conviviendo con los aficionados y alentando junto a ellos durante la celebración. Todo esto llega además en un momento donde la relación entre el dueño del Guadalajara y la afición parece atravesar uno de sus mejores puntos, especialmente después de que defendiera públicamente los intereses del club frente a la Selección Mexicana.