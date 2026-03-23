Armando “Hormiga” González atraviesa un momento brillante en su carrera y se ha consolidado como el hombre más determinante en el ataque de Club Deportivo Guadalajara durante la Temporada 2025-2025.

El atacante volvió a demostrar su contundencia al marcar ante Rayados de Monterrey el sábado pasado, alcanzando así los 22 tantos en la presente temporada del futbol mexicano.

Así que más allá del número, su regularidad frente al arco ha sido clave, permitiéndole colocarse entre los goleadores más destacados de Chivas en un mismo año futbolístico y consolidando su impacto en el equipo de Gabriel Milito.

En la historia del Rebaño Sagrado, son contados los jugadores que han conseguido registros de este nivel. Y es que superar la cifra de 20 anotaciones en una sola temporada no es algo común, sino un logro al alcance de atacantes excepcionales que terminan dejando una huella importante dentro de la institución.

Armando González está cerca de hacer historia con Chivas.

¿Quiénes son los jugadores que han superado los 20 goles en una temporada con Chivas?

Dentro de esta lista aparecen nombres como Jamie Pajarito, Omar Bravo, Salvador Reyes, Javier Hernández y Armado “Hormiga” González.