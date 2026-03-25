Chivas está viviendo momentos muy agradables futbolísticamente y en cuanto a resultados bajo la tutela de Gabriel Milito, por lo que por primera vez desde que se fue, en la afición se está viviendo una ilusión que no se veía desde la salida de Matías Almeyda del banquillo en 2018.

La realidad es que el Mariscal estaría viviendo sus primeros meses en el futbol mexicano, en donde está demostrando su calidad como estratega para potenciar al Guadalajara para convertirlo en el mejor equipo de la Liga MX en este Clausura 2026.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que pudo constatar con fuentes en el interior del chiverío algunas similitudes entre los dos entrenadores argentinos sobre el manejo del vestidor, en donde ambos serían sumamente exigentes, pero también cuidarían a los futbolistas.

“Es muy parecido con Matías Almeyda en el trato con el futbolista. He hablado con algunas personas que estuvieron cerca del trabajo de ambos y me cuentan que es muy parecido en ese tema de cuando hay que regañar, regaño fuerte, como pasó este sábado. Y cuando hay que apapachar, apapacha como un padre“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué salió Matías Almeyda de Chivas?

El argentino siempre fue directo con su postura de cuidar a los futbolistas, por lo que tras malos tratos de la directiva de José Luis Higuera, el entrenador rompió su relación con dicho personaje, por lo que comenzó la limpia del plantel en donde el primero en salir fue el sudamericano.