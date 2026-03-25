Chivas está viviendo un momento muy dulce en la Liga MX debido a que es líder en casi todos los rubros dentro del futbol mexicano; sin embargo, existe una problemática en el horizonte que preocupa a muchos aficionados rojiblancos y es la posible salida de Armando González en verano.

Hay que recordar que la Hormiga está destacando en el Clausura 2026, por lo que varios clubes de Europa le estarían siguiendo de cerca, por lo que después de la Copa del Mundo podría analizar ofertas desde el Viejo Continente para abandonar al Guadalajara.

Es por eso que Omar Govea aprovechó sus vacaciones para lanzarle un guiño al delantero Brandon Vázquez que le comentó una publicación en su cuenta de Instagram, en donde le hizo una invitación al Rebaño.

“¿Y si te llaman las Chivas? Abrazo, Superman”, le escribió el mediocampista del chiverío, en donde mucha gente reaccionó de inmediato tanto a favor como en contra.

Chivas ya lo buscó un par de ocasiones

Hay que recordar que el delantero llamaba la atención en el redil desde hace varios años, cuando Ricardo Peláez intentó ficharlo, pero la cotización que puso en Cincinnati le resultó excesiva, ya que querían 5 millones de dólares por el atacante.

Años después, Fernando Hierro habría cerrado el traspaso en 7 millones; sin embargo, la directiva de la escuadra de la MLS decidió tirar el acuerdo debido a que contaban con el delantero para esa temporada, por lo que se frustró su traspaso al chiverío.

¿Qué complica el fichaje de Brandon Vázquez?

El ámbito personal sería un aspecto muy difícil de solucionar para poder concretar el fichaje del delantero mexico-estadounidense debido a que tras salir de Monterrey se filtró que un factor que orilló su salida fue su esposa, ya que no se sintió a gusto viviendo en México, por lo que le pidió volver a Estados Unidos.