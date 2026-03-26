Armando González se ha convertido en el mejor delantero de toda la Liga MX, por lo que es evidente de que muchos clubes como el Barcelona le están siguiendo la pista de cara al próximo mercado de fichajes, en donde existen muchas posibilidades que se concrete su salida de Chivas rumbo a Europa.

Es por eso que en el Guadalajara deberán analizar la situación, ya que en caso de que la Hormiga se marche deberán decidir si respaldan a Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Sergio Aguayo o si prefieren ir en búsqueda de otro delantero en la próxima ventana de transferencias.

Es por eso que surgió el nombre de Brandon Vázquez por una broma que realizó Omar Govea en redes sociales; sin embargo, la gente ha comenzado a cuestionarse si sería económicamente posible la contratación del mexico-estadounidense como refuerzo.

Y es que el delantero tiene contrato vigente con el Austin FC de la MLS hasta diciembre del 2028, por lo que sería inevitable el tener que negociar para poderlo contratar, en donde el valor de su carta oscilaría los 6 millones de dólares según el portal Transfermarkt.

Brandon Vázquez está recuperándose de una grave lesión

El 8 de julio del 2025, durante un duelo entre el Austin FC y el San José Earthquakes, el delantero mexico-estadounidense sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, por lo que estaría en la recta final de su recuperación para volver a las canchas.

Chivas ya lo buscó un par de ocasiones

Hay que recordar que el delantero llamaba la atención en el redil desde hace varios años, cuando Ricardo Peláez intentó ficharlo, pero la cotización que puso en Cincinnati le resultó excesiva, ya que querían 5 millones de dólares por el atacante.

Años después, Fernando Hierro habría cerrado el traspaso en 7 millones; sin embargo, la directiva de la escuadra de la MLS decidió tirar el acuerdo debido a que contaban con el delantero para esa temporada, por lo que se frustró su traspaso al chiverío.

¿Qué complicaría el fichaje de Brandon Vázquez?

El ámbito personal sería un aspecto muy difícil de solucionar para poder concretar el fichaje del delantero mexico-estadounidense debido a que tras salir de Monterrey se filtró que un factor que orilló su salida fue su esposa, ya que no se sintió a gusto viviendo en México, por lo que le pidió volver a Estados Unidos.