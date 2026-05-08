Mientras Armando González se encuentra concentrado con la Selección Mexicana de cara a la próxima Copa del Mundo, en Chivas ya resienten su ausencia para la vuelta de la Liguilla ante Club Tigres UANL. El delantero rojiblanco, actual goleador del equipo, no estará disponible en un momento clave para el Rebaño, que necesita remontar dos goles en el Estadio Akron. En medio de ese contexto, hace unos días el atacante recibió un homenaje especial y recientemente acudió personalmente a conocerlo.

Y es que en Lagos de Moreno, Jalisco, apareció un mural dedicado a la Hormiga González, realizado por el colectivo artístico Raza Libre sobre la calle San Hermión Mártir. La obra, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales entre aficionados de Chivas, muestra un retrato del delantero con una estética inspirada en el anime y Dragon Ball Z.

Tras hacerse viral el mural, el propio Armando González acudió al lugar para observar de cerca el trabajo realizado por los artistas. Durante la visita, el atacante se tomó fotografías frente a la pintura y también convivió con algunos aficionados que lo reconocieron mientras pasaban por la zona, generando un pequeño momento de cercanía con la gente de Lagos de Moreno.

Uno de los integrantes del colectivo, conocido como “Míster A”, explicó que la intención del mural fue reconocer el crecimiento del futbolista y demostrarle el respaldo que tiene desde la ciudad. “Es un jugador que ha demostrado mucho carácter y queríamos que sintiera el apoyo de la gente de Lagos. Hay mucha gente que sí lo apoya”, comentó en declaraciones retomadas por Mediotiempo.

¿Por qué un mural para la Hormiga González?

Además, el artista explicó por qué se inclinó por realizar un mural en homenaje a Armando González: “Yo creo que por la juventud que tiene él y lo que está demostrando como mexicano, como futbolista y como chivista, porque la verdad es que jugadores como él a esa edad y mexicanos que logren destacar, digamos que en la Liga Mexicana como delanteros y goleadores, pues, hay muy pocos”, señaló.