En sus 120 años de historia, varios DTs han conseguido el oro para Chivas, y algunos se han vuelto legendarios.

Chivas celebra este viernes 8 de mayo de 2026 sus 120 años de historia, motivo por el cual el entorno rojiblanco se encuentra lleno de festejos, recuerdos y homenajes a las figuras que marcaron la grandeza de la institución. En medio de este aniversario tan especial, también es un momento ideal para recordar a los entrenadores que ayudaron a construir la historia ganadora del Club Deportivo Guadalajara, conquistando títulos y dejando etapas inolvidables para millones de aficionados.

Javier de la Torre, el DT tetracampeón y el más ganador en la historia del Guadalajara

Javier de la Torre es, por mucho, el entrenador más exitoso en toda la historia de Chivas. El histórico estratega rojiblanco quedó inmortalizado principalmente por el tetracampeonato de Liga obtenido en las temporadas 1960-61, 1961-62, 1963-64 y 1964-65, además de sumar un quinto campeonato liguero en la campaña 1969-70. Su legado terminó convirtiéndose en uno de los más importantes dentro del futbol mexicano, siendo pieza clave en la consolidación del llamado Campeonísimo.

Además de sus títulos de Liga, el Ingeniero también llevó al Guadalajara a conquistar varios campeonatos nacionales e internacionales. Bajo su dirección, Chivas ganó la Copa México de la temporada 1962-63 tras vencer al Atlante en la final, además de conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf en 1962 superando al Comunicaciones de Guatemala. A ello se suman tres trofeos de Campeón de Campeones obtenidos en 1959-60, 1963-64 y 1964-65, destacando especialmente las victorias frente al América en esta competencia.

Matías Almeyda, el DT más ganador en la era moderna de Chivas

Matías Almeyda fue el técnico que logró devolverle la mística ganadora a Chivas en la era moderna, consiguiendo una impresionante cosecha de cinco títulos en apenas tres años. Su camino comenzó con la conquista de la Copa MX del Apertura 2015 y posteriormente la Supercopa MX de la temporada 2015-2016. Más adelante, firmó un histórico doblete en el Clausura 2017 al ganar tanto la Liga MX como la Copa MX, devolviendo al Guadalajara a lo más alto del futbol mexicano.

Chivas campeón bajo el mando de Matías Almeyda

Posteriormente, el Pelado también consiguió llevar el éxito rojiblanco al plano internacional, levantando la Concachampions de la temporada 2017-2018, un campeonato que le permitió a Chivas volver al Mundial de Clubes. Curiosamente, ese terminó siendo el último título y también la despedida de Almeyda del Guadalajara, cerrando así una de las etapas más exitosas y queridas por la afición en los últimos tiempos.

Arpad Fékete ganó cuatro títulos con Chivas, logrando el primer bicampeonato del Club

Otro de los entrenadores fundamentales en la historia del Campeonísimo fue Arpad Fékete, estratega húngaro conocido como “El Bombero”, quien dirigió al Guadalajara a finales de los años 50. Durante su etapa con el club, consiguió conquistar dos títulos de Liga en las temporadas 1958-59 y 1959-60, además de sumar dos campeonatos de Campeón de Campeones en esos mismos años futbolísticos.

Bajo la dirección de Fékete, Chivas logró el primer bicampeonato de Liga en toda la historia de la institución, dando inicio a una de las épocas más dominantes que ha tenido el futbol mexicano. Su trabajo fue clave para sentar las bases del equipo que posteriormente terminaría convirtiéndose en leyenda dentro del balompié nacional.

Otros técnicos han dejado su huella en Chivas ganando títulos de Liga MX

Además de los estrategas más ganadores, también existen otros entrenadores que dejaron su nombre grabado en la historia rojiblanca al conquistar campeonatos de Liga MX. Donald Ross fue el encargado de darle al Guadalajara su primer título profesional en la temporada 1956-57; Jesús Ponce también consiguió un campeonato en la campaña 1961-62; mientras que Alberto Guerra llevó al club a conquistar la Liga de la temporada 1986-87.

Posteriormente, Ricardo Ferretti logró darle un nuevo campeonato al Rebaño en el Verano 1997, mientras que José Manuel de la Torre fue el responsable de conquistar el título del Apertura 2006, uno de los más recordados por la afición rojiblanca en la era reciente. Todos ellos, en mayor o menor medida, ayudaron a construir la grandeza histórica de Chivas a lo largo de sus 120 años.