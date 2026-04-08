El próximo fin de semana Chivas visitará a Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Volcán de Nuevo León. De cara al partido contra el auriazul, Gabriel Milito sabe muy bien que tiene cuatro jugadores descartados, pero la única duda que en estos momentos surge es en relación a Omar Govea.

El Guadalajara viene de lograr un agónico empate ante Pumas en el Estadio Akron luego de haber tenido un primer tiempo para el olvido. Sin embargo, Armando González volvió a vestirse de héroe y marcó un doblete para que el Rebaño Sagrado se quede con un punto valioso para afianzarse en la cima de la fase regular.

Tras lo sucedido ante los Universitarios, Chivas volverá a tener por el Clausura 2026 cuando visite a Tigres en Nuevo León. Para este partido la única duda que hay en el cuerpo técnico de Gabriel Milito es si podrán contar o no con Omar Govea, quien terminó lesionado en la victoria por 1-0 ante Atlas en Estados Unidos.

Gabriel Milito no tiene en cuenta a Pulido, Gutiérrez, Sepúlveda y García. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, para el duelo contra el conjunto auriazul es un hecho que el técnico argentino tiene descartado a cuatro jugadores. Érick Gutiérrez y Alan Pulido no son tenidos en cuenta por diferencias con el entrenador argentino, mientras que Eduardo García y Leonardo Sepúlveda no son tenidos en cuenta por su nivel.

¿A qué hora se juega Tigres vs. Chivas?

El partido entre Chivas y Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX se llevará adelante el próximo sábado 11 de octubre a las 17:00 del Centro de México. El partido se podrá ver bajo la transmisión de Azteca Deportes.