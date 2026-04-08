El Clausura 2026 entra en su recta final con solo cuatro partidos por disputarse en la fase regular, una etapa en la que todos los equipos buscan asegurar su lugar en la Liguilla o, en el caso de quienes ya están entre los primeros ocho, mejorar su posición para tener la ventaja de cerrar las series como local. En este contexto, cada punto comienza a tener un valor determinante tanto en la Tabla General como en la tabla acumulada de la temporada.

Hasta 6 equipos podrían superar al América tan solo con un triunfo.

En ese escenario, el América podría convertirse sin querer en un aliado clave para Chivas, ya que actualmente se ubica en el sexto lugar de la tabla general con 18 puntos, pero su posición todavía corre riesgo. Hasta seis equipos podrían superarlo con una victoria, por lo que los azulcremas están obligados a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los encuentros restantes.

A esto se suma que las Águilas se enfrentarán en las próximas jornadas a Cruz Azul y Toluca, dos rivales directos del Guadalajara en la pelea por la parte alta de la tabla anual. Si América logra sacar puntos ante estos equipos, podría beneficiar de forma directa a Chivas, que aún compite por terminar como líder de la temporada, posición que otorga un premio económico de un millón de dólares, más de 17 millones de pesos al tipo de cambio actual..

Toluca está a 3 puntos en la Tabla Anual, pero Chivas debe pensar en sumar 4.

Actualmente, Cruz Azul supera a Chivas por dos puntos y Toluca lo hace por tres unidades, aunque la diferencia de goles obliga al Guadalajara a pensar en superarlos claramente en puntos para no depender de otros factores. Por ello, si América logra frenar a estos dos equipos mientras Chivas gana sus partidos, los azulcremas podrían terminar siendo pieza clave para que el Rebaño Sagrado se quede con ese premio millonario.

El América también podría ayudar a Chivas a mantener su liderato

En el mismo sentido, si América logra quitarle puntos a Cruz Azul y Toluca en sus próximos enfrentamientos, también estaría ayudando indirectamente a que Chivas conserve su liderato en la tabla general. Ambos clubes ocupan actualmente el segundo y tercer lugar, por lo que son los rivales más peligrosos para el Guadalajara en la lucha por mantenerse en la cima.