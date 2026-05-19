La presencia de “Poscass de Compas” con la Selección Mexicana encendió las redes y provocó molestia entre seguidores de Chivas.

La concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 volvió a generar polémica, luego de que el “Poscass de Compas”, conformado por Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, los visitara.

Y es que dicha convivencia, que rápidamente se viralizó en redes sociales, provocó fuertes críticas de parte de la afición, especialmente de seguidores del Club Deportivo Guadalajara.

“No mamen, para eso se los llevaron? Para un podcast de un wey que juega padel en horario laboral? Son un chiste”, “Jajaja para estas mamadas los concentran”, “No mms we @Amauryvz para eso prestaste a los jugadores”, son comentarios que hicieron algunos seguidores en la publicación de Carlos Guerrero.

Y es que el Rebaño Sagrado fue el club más afectado por la lista preliminar de Javier Aguirre para la Copa del Mundo, debido a que cinco de sus elementos fueron llamados, lo que impidió que dichos jugadores pudieran disputar la Liguilla del Torneo Clausura 2026.

¿Qué jugadores de Chivas están concentrados con la Selección Mexicana

Son cinco futbolistas del Club Deportivo Guadalajara que Javier Aguirre tiene considierados para la Copa del Mundo, los cuales son Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.