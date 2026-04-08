Chivas es uno de los equipos más grandes e importantes de la Liga MX, por lo que está obligado a contar con los mejores futbolistas mexicanos que estén a su alcance; sin embargo, han llegado algunos jugadores que no han podido lidiar con el peso del jersey rojiblanco.

Uno de esos futbolistas que pasó sin pena ni gloria en el Guadalajara es Santiago Ormeño, quien llegó de último minuto para el Apertura 2023 por una lesión de José Juan Macías, pero que ni pudo convertirse en la solución goleadora que necesitaba el club.

Sin embargo, con la llegada de Veljko Paunovic sus aspiraciones de pelear por un puesto en el chiverío se esfumaron debido a una serie de comportamientos extraños de parte del entrenador serbio, que lo orillaron a marcharse del Rebaño por la puerta de atrás.

“Termina el torneo. Jugué un par de partidos de titular, metí un gol, me venía sintiendo muy bien. Llega el profe Paunovic, que entrenaba súper intenso (…) Hacemos la pretemporada, pero desde que llegó ya no quería al Chelo Zaldívar. Comenzó la pretemporada y regresaron a Ronaldo Cisneros, pero a mi me metía de titular. Me ponía en la pretemporada, después llegó la Copa Sky y metí cinco goles en dos o tres partidos.

“De repente me acuerdo que llega Daniel Ríos y ya estábamos entrenando en la semana para jugar contra Monterrey y un martes me llamó la atención el entrenador. Todo bien. Llega la convocatoria y no estoy. Me llama a su oficina, hablo con él y me dice: ‘no vas a estar convocado para este partido. No significa que no vas a estar convocado en los demás. Solo te lo quería informar’ (…) Le pregunté y me dijo: ‘es una decisión técnica’.

“Hablo con mi representante y me dice: ‘déjame preguntar’. Habló y le dijeron que no sabemos bien qué onda. Mi representante les dijo: ‘no lo convocó. Si no lo va a utilizar vamos a buscar una salida’.

“Al otro día me habla Paunovic y me dice: ‘ya sé que estás buscando opciones. Búscalas porque aquí no vas a jugar’. Creo que no le gustó que mi representante fuera a decir y de ahí me puso la cruz y me echaron por la puerta de atrás. Me fui a FC Juárez a préstamo”, reveló el mexico-peruano en el podcast Futbol de Cabeza.

Ricardo Peláez no fue el que buscó a Santiago Ormeño para Chivas

“Yo no te pedí, te tengo que ser honesto. Habla el señor Jesús Martínez con el dueño de Guadalajara, con el señor Amaury Vergara. ‘Chofis’ venía de un tema disciplinario y se va a hacer el cambio. Nosotros necesitábamos un delantero y se presenta la oportunidad, me dice Amaury y llegas a Chivas, con ciertas dudas mías por la falta de continuidad”, explicó el exdirectivo del Rebaño.