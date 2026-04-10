Chivas continúa en su camino rumbo a la estrella número 13, la cual desea conseguir en este Clausura 2026, en donde el siguiente rival será uno de los más complicados de todo el torneo, ya que deberá visitar a Tigres en la cancha del Estadio Universitario.

El Guadalajara se mantiene como el líder absoluto de la tabla de posiciones con 31 puntos; sin embargo, quieren seguir cosechando triunfos para entrar con el mejor ritmo posible y con el ánimo a tope a la Liguilla, en donde ya tienen amarrado su lugar.

Para ventaja de los tapatíos, los Tigres vienen con mucho desgaste físico debido a la doble competencia en la Concachampions, por lo que deberá reservarse para el duelo de Vuelta que sostendrán a media semana contra Seatlle Sounders.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026?

El duelo entre el Guadalajara y los de San Nicolás de los Garza se disputará este sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Universitario, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Tigres del Clausura 2026?

El duelo entre tapatíos y regiomontanos será transmitido por televisión abierta por el Canal 7, aunque también se podrá seguir en sistemas de televisión de paga por Fox Deportes.