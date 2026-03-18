En el Estadio Akron Chivas juega un brutal partido debido a que se lleva por delante a un León que no puede hacer pie. Sin embargo, tras más de 30 minutos sin poder romper el cero, Brian Gutiérrez apareció con un golazo desde fuera del área para romper el cero en el marcador y decir que el Guadalajara va a terminar en lo más alto de la tabla general de posiciones.

El equipo de Gabriel Milito es una verdadera tormenta que la Fiera no le puede hacer frente debido a que genera opciones por todos lados. Bryan González, Efraín Álvarez, Armando González y Santiago Sandoval tuvieron jugadas muy claras, pero el gol no caía para el equipo más grande de México.

Sin embargo, a falta de menos de 15 minutos para que termine el primer tiempo, el Cotorro recuperó el balón cerca del tiro de esquina, tocó para Efra y Roberto Alvarado se la pasó a un Brian Gutiérrez que la colocó con un guante al ángulo izquierdo de un García que parecía inquebrantable. El Guadalajara gana y merece más en el Estadio Akron.

Video del golazo de León