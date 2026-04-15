Mientras el Guadalajara se alista para enfrentar a Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026 dan a conocer que Alan Pulido ya no es jugador del Rebaño Sagrado. Tras lo sucedido con el atacante, Alex Ramírez, insider de Chivas, confirmó que la directiva rojiblanca tomaría la misma decisión Érick Gutiérrez.

El equipo de la Perla Tapatío dio a conocer que el atacante que fue campeón con Matías Almeyda se iba por la puerta de atrás. “El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido. Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales”, comunicó el club.

La salida de Alan Pulido descomprime el día a día en Chivas debido a que, según lo informado por diferentes periodistas, no paraba de quejarse. En medio de este contexto, Alex Ramírez confirmó cuál será el camino con Érick Gutiérrez tras lo sucedido con el atacante rojiblanco.

Erick Gutiérrez iría de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“¿Qué pasará con Guti? Seguramente va a seguir el mismo camino. No le conviene estar parado tanto tiempo”, comentó el periodista de Azteca Deportes en X. De esta manera, salvo un cambio de opinión de Gabriel Milito, el mediocampista o se queda sin minutos para cobrar su millonario salario o baja sus pretensiones para irse a otra institución.

¿Por qué Érick Gutiérrez no se fue de Chivas?

Como se sabe Pachuca y San Diego FC fueron los futbolistas que se mostraron dispuestos a salir a contratarlo. Sin embargo, el principal motivo por el que Érick Gutiérrez no salió del Guadalajara es porque debía bajar las pretensiones de su salario.