Chivas quiere dar vuelta a la página cuanto antes tras la dolorosa derrota sufrida ante Tigres, por lo que el partido contra Puebla luce como la oportunidad ideal para recuperar confianza. Esto también abre la puerta a posibles cambios en la alineación titular, especialmente con el regreso de un futbolista que hizo mucha falta ante los felinos tanto en labores ofensivas como defensivas.

Se trata de Richard Ledezma, quien no pudo disputar el duelo contra los de la UANL debido a molestias físicas. Aunque en su momento no se emitió un parte médico oficial, todo indicaba que no se trataba de una lesión grave. Ahora, de acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, Richy ya estaría en condiciones de volver a la cancha ante Puebla, aunque todavía falta esperar la confirmación oficial del club para su convocatoria.

Richard Ledezma, entre los mejores del Clausura 2026 en la Liga MX.

La ausencia de Ledezma se notó ante Tigres, pues aunque Miguel Gómez cumplió con un desempeño aceptable, está claro que el exjugador del PSV es una pieza fundamental dentro del esquema de Gabriel Milito. Su capacidad para proyectarse por el carril derecho y generar pases peligrosos hacia Armando González lo convierten en un futbolista clave para el funcionamiento ofensivo del Guadalajara.

Con este panorama, el cambio entre Miguel Gómez y Richard Ledezma apunta a ser el primero en la alineación tras lo ocurrido en el partido contra Tigres. Se trataría de una decisión completamente esperada y, tal como se ha mencionado en días recientes, obedecería únicamente a un ajuste táctico y no a algún castigo por parte de Gabriel Milito hacia los jugadores que participaron en el último encuentro.

Se espera que Richard Ledezma esté al 100% recuperado pensando también en la Liguilla

Aunque la posible reaparición de Richard Ledezma representa una gran noticia para el Guadalajara, en el entorno del Club hay cautela sobre su estado físico. La prioridad es que su recuperación esté completamente consolidada, ya que con el cierre de la fase regular y la Liguilla cada vez más cerca, lo peor que podría ocurrir sería forzar su regreso y provocar una recaída que lo aleje de los partidos más importantes del torneo.