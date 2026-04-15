Armando González ha causado una enorme impresión en el futbol mexicano desde el torneo pasado, convirtiéndose en una de las sorpresas más agradables de la Liga MX gracias a su capacidad goleadora y su constancia dentro del área. Su rendimiento ha sido tan destacado que varios delanteros históricos del balompié nacional no han dudado en elogiar su desempeño, reconociendo el impacto que ha tenido en tan poco tiempo con el Guadalajara.

Uno de los que más ha seguido de cerca su crecimiento es Jared Borgetti, ex futbolista que en distintas ocasiones ha aplaudido el nivel mostrado por el atacante rojiblanco. Ahora, luego de que hace algunos días señalara que el precio de 15 millones de euros que Chivas pretende por él podría ser exagerado, volvió a pronunciarse sobre el momento que atraviesa la Hormiga, dejando en claro que su rendimiento merece reconocimiento dentro del futbol mexicano.

Armando González interesa en Europa

En entrevista para Milenio, Borgetti dejó claro que Armando González representa un ejemplo del talento que existe entre los delanteros mexicanos, aprovechando también para criticar a los clubes que no suelen brindar oportunidades a los jóvenes. Según el histórico goleador, casos como el del atacante rojiblanco demuestran la cantidad de talento que puede surgir cuando se confía en las Fuerzas Básicas, señalando que muchos equipos podrían encontrar verdaderas joyas si apostaran más por sus canteranos.

“No me sorprende, porque en México hay goleadores, hay delanteros muy buenos. El problema es que después no existen oportunidades para ellos. Todos los clubes tienen fuerzas básicas, por posición hay dos o tres jugadores, claro que los hay.”

Armando González quiere seguir con su racha goleadora.

Además de su capacidad frente al arco, el ex delantero resaltó una cualidad que considera fundamental en el crecimiento de Armando González: su confianza dentro del terreno de juego. Borgetti destacó que el atacante rojiblanco no se esconde en los momentos de presión y siempre levanta la mano para asumir responsabilidades, una característica que ha sido clave para consolidarse como una de las figuras del Guadalajara.

“La confianza que ha ido adquiriendo. Ha sabido aprovechar esas oportunidades y entiende que va a ser exigido, que está en un club de mucha exigencia y que hay muchos ojos detrás de él, esperando que no se equivoque”.

Jared Borgetti resalta el posible bicampeonato de Armando González

Respecto al posible bicampeonato de goleo que podría conseguir Armando González, el cual marcaría la primera ocasión en 25 años que un mexicano logra esta hazaña, siendo el propio Jared Borgetti el último en conseguirlo, el histórico delantero resaltó la enorme dificultad que implica alcanzar ese objetivo. Asimismo, reconoció el papel colectivo de Chivas en este logro potencial, señalando que el rendimiento goleador del atacante también es resultado del trabajo que realiza el resto del equipo dentro del terreno de juego.

“Va a depender del equipo y de él. Él, como los otros goleadores, necesitan del equipo. Si el equipo sigue mostrando ese nivel, seguramente tendrá oportunidades para anotar”