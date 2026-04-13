El gran momento de Armando González en Chivas no solo lo tiene como protagonista del Clausura 2026, sino también en el centro del debate mediático. En ese contexto, una voz fuerte como la de Jared Borgetti decidió marcar postura. “No exageren”, lanzó el histórico delantero al referirse al presente del atacante rojiblanco, al tiempo que advirtió que se lo está “inflando” demasiado rápido y que aún necesita consolidarse para ser puesto en otro nivel.

Lejos de tratarse de una crítica aislada, Borgetti profundizó su mirada al remarcar que no es conveniente comparar a la Hormiga con figuras europeas. Su mensaje fue claro: bajar el hype y exigirle continuidad antes de colocarlo en la élite del fútbol mexicano. Sin embargo, mientras el ex goleador pone paños fríos, los números de Armando González empujan en sentido contrario.

El delantero de Chivas lidera actualmente la tabla de goleo del Clausura 2026 con 12 tantos, igualado con João Pedro. A falta de pocas jornadas para el cierre de la fase regular, la pelea es directa y abierta. La Homiga González no solo depende de sí mismo, sino que mantiene un ritmo goleador sostenido que lo pone como principal candidato a quedarse con el título individual.

Si logra consagrarse nuevamente, la Hormiga alcanzará un hito histórico: convertirse en el primer futbolista mexicano en lograr un bicampeonato de goleo en torneos cortos en más de dos décadas. El último en conseguirlo fue, justamente, Jared Borgetti, quien lo logró en Invierno 2000 y Verano 2001.

Hormiga González va por el récord de Jared Borgetti

Mientras el exfutbolista cuestiona el presente del joven delantero, la Hormiga González está en condiciones reales de igualar una marca que le pertenece y que ha resistido el paso del tiempo, incluso en un contexto donde cada vez es más difícil para los atacantes mexicanos dominar la tabla ante la presencia de extranjeros. Borgetti se mantiene entre los principales anotadores en la historia de la Selección Mexicana, con 46 goles.