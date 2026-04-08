Armando González está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera con Chivas, siendo actualmente líder de goleo en solitario con 12 anotaciones en 13 partidos, y quedando a solo cuatro encuentros de lograr una hazaña histórica: convertirse en el primer bicampeón de goleo mexicano en 25 años. El último en conseguirlo fue Jared Borgetti en 2001, en uno de los logros más recordados de su trayectoria a nivel de clubes.

Sin embargo, a pesar de que el histórico delantero mexicano ha reconocido en distintas ocasiones el talento y el enorme potencial de la Hormiga, también dejó en claro que considera exagerado el valor que actualmente tiene el atacante rojiblanco. Desde su perspectiva, el precio que Chivas le fijó, cercano a los 15 millones de euros, es demasiado alto, llegando incluso a afirmar que “están exagerando con la Hormiga”.

En entrevista para el programa Los Infiltrados del Diario Récord, Borgetti fue directo al señalar que, en su opinión, Armando González todavía no tiene el valor suficiente para justificar una cláusula de rescisión tan elevada. Incluso agregó que los futbolistas mexicanos no deberían tener precios tan altos si buscan dar el salto a Europa, argumentando que “no hemos pagado derecho de piso” en los mercados internacionales.

Estas declaraciones generaron una fuerte polémica en el entorno del futbol mexicano, ya que muchos interpretaron sus palabras como una falta de confianza en el futuro europeo de Armando González. Algunos periodistas y analistas incluso han señalado que este tipo de comentarios podrían estar relacionados con la posibilidad de que la Hormiga alcance un logro histórico que hasta ahora se mantiene ligado al nombre del propio Borgetti.

El bicampeonato de goleo es el logro de Jared Borgetti que hasta ahora ningún mexicano ha conseguido

Lo que es innegable es que Jared Borgetti sigue siendo recordado como el último futbolista mexicano en conseguir un bicampeonato de goleo en la Liga MX, una marca que se mantiene vigente desde hace más de dos décadas. Si Armando González logra repetir el título de goleo, ese registro histórico pasaría a un segundo plano, lo que aumentaría aún más el impacto de su nombre en el futbol mexicano.

Además, si se considera que Borgetti también dejó de ser hace tiempo el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, no resulta extraño que cualquier amenaza a sus récords genere debate. La posibilidad de que una nueva figura como Armando González rompa marcas importantes añade todavía más tensión y expectativa a lo que resta del torneo.