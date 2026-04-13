El presente de Gabriel Milito en Chivas de Guadalajara lo tiene como uno de los entrenadores más destacados de la Liga MX. Más allá de la reciente derrota ante Tigres UANL por la Jornada 14 del Clausura 2026, su equipo se mantiene como único líder del torneo y con una identidad de juego bien marcada.

En ese contexto, un exfutbolista argentino habló en una reciente entrevista sobre la sabiduría del estratega rojiblanco y no dudó en calificarlo como el mejor de su carrera. “Gabi Milito, para mí, fue el mejor entrenador que tuve en mi carrera, porque él tenía el deseo de contarte y explicarte el porqué de las cosas”, expresó Gastón Fernández, ex delantero con paso por clubes como River, Racing, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, donde fue campeón de la Copa Libertadores y coincidió con el actual DT de Chivas, en diálogo con el periodista Juan Pablo Varsky para el medio Clank.

El ex delantero profundizó en cómo ese proceso le cambió la manera de entender el juego: “Cuando lo conocí y me empezó a explicar, me hizo sentir un boludo, porque yo era de los que pensaba que Messi caminaba. Siendo jugador de fútbol yo pensaba lo mismo; imaginate una persona que no jugó nunca al fútbol”.

“El día que me agarró y me dijo: ‘Gastón, mirá, vení, no corras vos, camina para acá’, me lo enseñó. Me hizo entender por qué a veces no hay que correr, sino ubicarse mejor dentro de la cancha”, concluyó Fernández sobre su aprendizaje junto a Gabriel Milito.

El lamento de Gastón Fernández

Finalmente, Gastón Fernández se lamentó por no haber adquirido antes ese conocimiento del juego que le transmitió Milito: “Gabi fue ese técnico que tuvo la docencia de explicarle al jugador que lo que tiene que hacer no es por capricho, sino porque lo va a favorecer. Empecé a jugar con el conocimiento del juego, pero a los 33 años. Una lástima no haberlo aprendido antes”.