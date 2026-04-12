Una de las grandes preguntas que se hace todo Chivas es el motivo que esconde Gabriel Milito para no poner de titular a Brian Gutiérrez, especialmente tras la goleada sufrida ante Tigres. Tras el partido muchos aficionados criticaron esta decisión del entrenador argentino y fue respaldados por Fernando Cevallos, quien estalló en redes sociales.

Lo vivido ayer en Nuevo León debe haber desilusionado a más de un aficionado rojiblanco porque se jugó un partido para el olvido. Especialmente porque se cometieron errores para que el equipo de Guido Pizarro con poco goleara a los titulares del Guadalajara, plantilla que al menos perderá entre dos y seis jugadores por la Copa del Mundo 2026.

Tras la derrota ante Tigres, la lluvia de críticas cayeron sobre todo Chivas y Gabriel Milito por su decisión táctica para el partido en el Volcán. A su vez, miles de fanáticos estallaron en redes sociales especialmente porque Brian Gutiérrez no es titular, la cual fue duramente cuestionada por Fernando Cevallos en X.

“Es completamente inexplicable porque Brian Gutiérrez NO es titular en Chivas…”, comentó en X. Y agregó: “Más allá de que tras la derrota Chivas se mantenga como líder a Milito debe preocuparle y ocuparle que las tres derrotas en el torneo son contra equipos candidatos al título; Cruz Azul, Toluca y Tigres”.

Gabriel Milito lanzó ultimátum a jugadores

En conferencia de prensa el entrenador argentino fue muy claro que el Rebaño Sagrado debe mejorar si quiere ser campeón. ”No podemos conceder absolutamente nada. Sobre todo en los comienzos de los partidos. Nos sale caro. Nos sucedió en los primeros 20 minutos contra Toluca, nos sucedió hoy también. Si bien después del gol nos metimos en el partido y a través del juego logramos empatar. Y había sanciones de que estábamos jugando bien. Revisaremos todo este aspecto sin duda si queremos aspirar a eso que soñamos hay que cosas que debemos corregir, mejorar y que no deberían volver a suceder”, declaró Milito.