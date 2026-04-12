Sin dudas ayer, en Nuevo León, Chivas vivió un partido para el olvido luego de haber perdido por goleada ante Tigres por 4-1. Lo que la transmisión de Azteca Deportes no mostró fue cómo estalló Gabriel Milito ante cada error que tuvo su equipo en el Volcán.

El entrenador se caracteriza por ser una persona tranquila y con un carácter fuerte que cumple lo que dice. Por esta razón, se ganó la confianza de toda una plantilla que se en columna detrás de él en busca de la 13.

Ante Tigres, el Guadalajara no mostró su mejor versión y se llevó una verdadera paliza tras caer por 4-1. Lo que la transmisión de Azteca Deportes no mostró fue como escupía veneno ante cada decisión arbitral o error de sus jugadores.

Gabriel Milito muy molesto por el partido de Chivas ante Tigres. (Foto: IMAGO7)

En un video publicado por José María Garrido en Futbol Con Cerebro, se ve como el entrenador ante los errores de Luis Romo, Fernando González y Diego Campillo solamente hubo silencio. Sin embargo, el técnico se desencajaba cuando había fallas en la coordinación con Miguel Gómez, Armando González y otros.

Gabriel Milto lanzó ultimátum a jugadores

En conferencia de prensa el entrenador argentino fue muy claro que el Rebaño Sagrado debe mejorar si quiere ser campeón. ”No podemos conceder absolutamente nada. Sobre todo en los comienzos de los partidos. Nos sale caro. Nos sucedió en los primeros 20 minutos contra Toluca, nos sucedió hoy también. Si bien después del gol nos metimos en el partido y a través del juego logramos empatar. Y había sanciones de que estábamos jugando bien. Revisaremos todo este aspecto sin duda si queremos aspirar a eso que soñamos hay que cosas que debemos corregir, mejorar y que no deberían volver a suceder”, declaró Milito.