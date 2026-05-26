Chivas terminó su participación en el Clausura 2026 y de inmediato comenzó la planeación del próximo torneo, en el cual la directiva y Gabriel Milito ya trabajan en las posibles altas y bajas del plantel. En este sentido, los minutos disputados durante la fase regular permiten comenzar a identificar qué futbolistas tienen un lugar prácticamente asegurado en el proyecto rojiblanco y cuáles parecen estar perdiendo terreno dentro del equipo.

En la portería no existen demasiadas dudas. Raúl Rangel fue el titular indiscutible durante el torneo con 1350 minutos y, si no llega una oferta convincente desde Europa, apunta a seguir siendo el dueño del arco rojiblanco en el Apertura 2026. En defensa, el futbolista con más actividad fue Bryan González con 1485 minutos, seguido por Daniel Aguirre con 1334, José Castillo con 1181 y Diego Campillo con 1109, dejando bastante claro cuáles fueron los hombres de mayor confianza para Gabriel Milito en la zaga.

En la media cancha, Roberto Alvarado fue el jugador más utilizado por el estratega argentino al sumar 1387 minutos, es decir, más del 90% de los minutos posibles. Detrás de él aparecen Efraín Álvarez con 1084 y Richard Ledezma con 1002, ambos rondando apenas el 65% de participación. Sin embargo, la gran sorpresa en esta zona fue Hugo Camberos, quien solamente acumuló 177 minutos en toda la fase regular, menos de dos partidos completos pese al enorme talento que ha mostrado.

En la delantera, Armando González lideró claramente los minutos disputados con 1258, aunque la cifra también deja ver que todavía tuvo algunos periodos de rotación, pues representa cerca del 82% de los minutos posibles. Todo apunta a que, si no aparece la esperada oferta desde Europa, la Hormiga seguirá siendo el delantero titular del Guadalajara. Muy por detrás quedaron Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, quienes registraron apenas 466 y 373 minutos respectivamente.

Hubo jugadores que jugaron muy poco, pero pintan para tener más minutos de juego

También hubo futbolistas que tuvieron muy poca actividad, pero que dejaron buenas sensaciones cada vez que pisaron la cancha. Sergio Aguayo y Ángel Chávez disputaron solamente siete minutos cada uno durante la fase regular, mientras que Santiago Sandoval acumuló 321. Sin embargo, los tres lograron mostrar condiciones interesantes a lo largo del torneo y podrían ganar protagonismo pronto, especialmente si el Guadalajara concreta algunas salidas durante este mercado de verano.