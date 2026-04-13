Hubo un momento en el que el nombre de Ariel Castro generaba ilusión dentro de Chivas. Mediocampista ofensivo o extremo con mucha habilidad; goleador en Fuerzas Básicas y protagonista en varias categorías, su crecimiento en la Cantera Rojiblanca lo posicionó como una de las promesas más interesantes del club. Sin embargo, como suele suceder en el futbol mexicano, el salto a Primera nunca terminó de concretarse y su historia tomó otro rumbo.

Formado en las propias filas del Guadalajara, Castro acumuló logros importantes en Fuerzas Básicas. Fue campeón en distintas categorías. Llegó a ser goleador en Sub-16 con 16 tantos en un torneo, una cifra poco habitual para su posición. Su rendimiento lo llevó a integrar algunas convocatorias con el primer equipo. Y aunque no debutó de manera oficial en Liga MX, anotó un gol ante Atlas en un Clásico Tapatío disputado en Estados Unidos, bajo la conducción técnica de Gerardo Espinoza.

A comienzos de este año, su carrera dio un giro: dejó Chivas y pasó a Cruz Azul, en una decisión que reflejó que no entraba en los planes inmediatos del club tapatío. Con apenas 21 años, el atacante buscó relanzar su carrera en un nuevo entorno, manteniéndose dentro de la órbita del primer equipo celeste, donde ya tuvo minutos en amistosos.

Hoy, su presente muestra señales claras de ese momento bisagra. Castro ha sido convocado de manera recurrente por Nicolás Larcamón, tanto en Liga MX como en la Concachampions, aunque todavía sin minutos: en los últimos partidos ha permanecido en el banco, algo que refleja que está cada vez más cerca de tener su oportunidad.

Se acerca el debut de Ariel Castro con Cruz Azul

En ese contexto, todo indica que el debut de Ariel Castro con Cruz Azul podría estar al caer. La presencia continua en convocatorias y su inclusión en torneos internacionales sugieren que el cuerpo técnico lo tiene en consideración, y que solo falta el momento adecuado para que finalmente sume sus primeros minutos en Primera División.