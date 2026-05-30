Chivas ha realizado movimientos importantes desde la llegada de Javier Mier y aquí te diremos cuánto ha gastado.

La directiva del Club Deportivo Guadalajara ha dejado claro que busca regresar a los primeros planos del futbol mexicano y para ello no ha escatimado en recursos.

Desde la llegada de Javier Mier como director deportivo, Chivas ha realizado una inversión cercana a los 30 millones de dólares en refuerzos, una cifra que refleja la ambición de la institución por construir un plantel capaz de competir por títulos bajo el mando de Gabriel Milito.

La apuesta más fuerte de esta gestión ha sido la contratación de Efraín Álvarez, por quien el Rebaño Sagrado desembolsó 8 millones de dólares y muy cerca aparece Bryan González, cuya llegada representó una inversión de 7 millones.

A ellos se suman Diego Campillo y Brian Gutiérrez, dos incorporaciones por las que el Club Deportivo Guadalajara invirtió 5 millones de dólares en cada uno, y que han sido piezas fundamentales en el esquema del entrenador argentino.

En el caso de Jonathan Pérez llegó mediante una operación valuada en 3 millones de dólares, mientras que Ángel Sepúlveda se incorporó por 1.5 millones.

A los antes mencionados se le suma Richard Ledezma, quien arribó como agente libre, aunque su fichaje representó un costo cercano al millón de dólares por prima de contratación.

Cabe mencionar que los 30 millones de dólares que ha gastado Javier Mier podría seguir aumentado en las próximas semanas, ya que el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 continúa abierto y la directiva rojiblanca todavía analiza nuevas incorporaciones.

¿Cuánto le costaría a Chivas Kevin Castañeda?

Un claro ejemplo de lo antes mencionado es lo de Kevin Castañeda, jugadores de los Xolos de Tijuana, pero que está a un paso de convertirse en el primer refuerzo de Chivas de cara al Torneo Apertura 2026.

De acuerdo con el periodista René Tovar, el trato que hicieron ambas directivas ronda los 3 millones de dólares más los servicios de Yael Padilla, uno de los canteranos rojiblancos con un futuro prometedor.