El Club Deportivo Guadalajara se sumó al ambiente mundialista al darle la bienvenida a la Selección de España.

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 continúa y la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ya comienza a vivir el ambiente mundialista. Y es que este sábado la FIFA compartió un video en sus redes sociales para mostrar que el Estadio Guadalajara (Estadio Akron) ya se encuentra listo para recibir los partidos de la máxima justa del futbol.

La publicación no pasó desapercibida para la Selección de España, una de las representaciones nacionales que tendrá actividad en territorio mexicano durante la Copa del Mundo.

Fue a través de su cuenta oficial de X donde el combinado ibérico reaccionó al video compartido por la FIFA con un mensaje que rápidamente llamó la atención de los aficionados mexicanos.

“¡Estamos deseando jugar en ese gran estadio y en esa gran ciudad!”, escribió la Selección de España, dejando ver su entusiasmo por disputar su encuentro en Guadalajara frente a Uruguay.

La respuesta no tardó en llegar por parte del Club Deportivo Guadalajara, pues citó la publicación de la selección europea y le dedicó un mensaje de bienvenida: “¡Bienvenidos a nuestra ciudad!”.

¿Cuándo será el partido de España ante Uruguay?

Cabe mencionar que el partido entre la Selección de España y Urugay se llevará a cabo el viernes 26 de junio, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, correspondiente al Grupo H.