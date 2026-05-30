Revelaron la lista de la Selección Mexicana antes de tiempo, y ya se sabe qué jugadores de Chivas van al Mundial.

El Mundial 2026 comenzará en menos de dos semanas y la Selección Mexicana tendrá una responsabilidad enorme al disputar la Copa del Mundo como anfitriona. Por ello, Javier Aguirre y su cuerpo técnico han dedicado los últimos meses a observar jugadores, probar variantes y construir un grupo capaz de competir al más alto nivel. El primer paso para ello es conformar la mejor lista posible de 26 futbolistas, tomando en cuenta tanto el talento individual como la adaptación al sistema de juego del Vasco.

Aunque la Federación Mexicana de Futbol informó que la convocatoria definitiva para el Mundial sería revelada oficialmente este lunes 1 de junio, el periodista David Medrano se adelantó y compartió en sus redes sociales la que sería la lista final de Javier Aguirre. La filtración llegó apenas unas horas antes del compromiso amistoso entre México y Australia, el penúltimo encuentro de preparación antes del inicio de la máxima justa futbolística.

David Medrano reveló la lista de Javier Aguirre.

Dentro de esa lista destaca una importante presencia rojiblanca. Y es que, pese a las especulaciones que surgieron en torno a un posible llamado de último momento para Richard Ledezma, los cinco jugadores de Chivas que formarían parte de la convocatoria mundialista serían Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Todos ellos llevan varias semanas trabajando bajo las órdenes de Javier Aguirre y parecen haber convencido al cuerpo técnico de que pueden aportar al proyecto mundialista.

De acuerdo con la filtración, el resto de los convocados serían Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa, Israel Reyes, Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Gilberto Mora, Luis Chávez, César Huerta, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Guillermo Martínez, Alexis Vega y Julián Quiñones. Con esto, el Vasco busca una mezcla de experiencia y juventud con la que México buscará realizar una actuación histórica en casa.

También hay mucha presencia de exjugadores de Chivas en el Mundial 2026

Más allá de los cinco elementos actualmente pertenecientes al Guadalajara, la lista también tendría una importante representación de futbolistas con pasado rojiblanco. Entre ellos destacan Mateo Chávez, Orbelín Pineda, César Huerta y Alexis Vega, quienes en distintos momentos defendieron la camiseta del Rebaño Sagrado. Incluso aparece un nombre que muchos aficionados suelen olvidar: Guillermo Martínez, delantero que formó parte del plantel que conquistó el título del Clausura 2017 con Chivas. De confirmarse esta convocatoria, el ADN rojiblanco tendría una presencia importante en la Selección Mexicana que disputará el Mundial 2026.