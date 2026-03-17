Uno de los jugadores que está cepillado de Chivas y que Gabriel Milito no lo quiere ni en una fotografía es Érick Gutiérrez. En medio de este contexto, Guti vuelve a dar de qué hablar en redes sociales con una publicación en los campos de entrenamiento de Verde Valle. ¿Indirecta del mediocampista al Guadalajara y su cuerpo técnico?

El futbolista formado en Pachuca era uno de los referentes del Rebaño Sagrado y se hizo cargo del equipo ni bien llegó Gabriel Milito a la dirección técnica. Sin embargo, todo el timonel rojiblanco dio a entender en conferencia de prensa que hay jugadores que no pudieron soportar ser suplentes.

A pesar de que hubo avances con Pachuca, Érick Gutiérrez decidió quedarse en el Guadalajara, pero pasan los días y no entrena con el primer equipo. Es más, Gabriel Milito habría rechazado el pedido de Guti de volver a tener una oportunidad tras haber discutido.

En medio de este tenso contexto, el mediocampista del Guadalajara dio de qué hablar debido a que publicó una nueva fotografía en Verde Valle a las 15:40 en lo que era el comienzo de su entrenamiento. Cabe destacar que el primer equipo comenzó a sus trabajos por la mañana y que ya se había retirado, según lo informado por Futboltuber en su canal de YouTube.

¿Qué opción tiene Érick Gutiérrez para volver a jugar en el primer equipo?

Con las puertas de Chivas de momento cerradas, Érick Gutiérrez tiene la posibilidad de salir a Estados Unidos porque actualmente la MLS cierra su mercado de pases a finales de marzo. Sin embargo, de momento no hubo una oferta formal, pero si se supo que hubo interés de equipos como San Diego FC y Los Angeles FC.