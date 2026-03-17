Mañana Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 con la obligación de quedarse con los tres puntos ante León para ser líder de la tabla general de posiciones. En medio de este contexto, Javier Alarcón, periodista identificado con Cruz Azul, volvió a dar de qué hablar al señalar que el Rebaño Sagrado tiene un gran momento y que está por encima de equipos como la Máquina o Toluca.

En el presente torneo el Rebaño Sagrado tuvo un brutal inicio debido a que se mantuvo invicto durante seis partidos para ser líder de la Liga MX. Sin embargo, el conjunto de la Noria y los Diablos Rojos le dieron las dos únicas derrotas a un equipo de Gabriel Milito que compitió y vendió carísimo el perder los seis puntos.

Tras caer en dos partidos consecutivos el Guadalajara se recuperó con victorias ante Atlas y Santos Laguna, y mañana si supera a León volverá a ser líder del Clausura 2026. En medio de este contexto, Javier Alarcón confirmó lo que nadie en la Liga MX quiere aceptar al señalar que el Guadalajara de Gabriel Milito está en un gran momento.

Chivas viene de superar a Santos Laguna. (Foto: IMAGO7)

“Uno más que otro. Me parece que América le falta mayor vitalidad, pero ahí vienen. Los Pumas son una realidad, van a ser una piedra en el zapato para cualquiera. Se habla mucho de Toluca y Cruz Azul, pero el Guadalajara tiene una plenitud absoluta que le falta el partido contra León. En el caso de Cruz Azul en la búsqueda por un título”, expresó el periodista de ESPN.

¿A qué hora se juega Chivas vs. León?

El encuentro entre Chivas y León por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026 se jugará mañana a las 20:07 del Centro de México. El partido en el territorio mexicano se podrá ver por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.