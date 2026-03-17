Diego Campillo se ha convertido en uno de los jugadores que más rápido se ha ganado el cariño de la afición de Chivas. Formado en la cantera del club, el defensor salió a Juárez en busca de minutos y experiencia en Primera División, y ahora en su regreso al Guadalajara ha mostrado un nivel sobresaliente y un compromiso total con el equipo, lo que incluso lo ha puesto en el radar de la Selección Mexicana.

Tras retomar la buena racha y sumar dos triunfos consecutivos en los que ha sido pieza clave, Campillo compartió un mensaje en sus redes sociales que no pasó desapercibido. Con pocas palabras, pero cargadas de significado, el defensor dejó claro el orgullo y la intensidad con la que vive su etapa en el Rebaño Sagrado, acompañando su publicación con imágenes donde se le ve sonriente dentro del terreno de juego.

En su cuenta de Instagram, el zaguero escribió: “Qué bonito es jugar para el Club Deportivo Guadalajara ❤️🤍”, junto a fotografías del triunfo ante Atlas del pasado fin de semana. Este partido tiene un valor especial dentro del club por la rivalidad, pero para los canteranos como Campillo representa aún más, ya que viven este tipo de encuentros con un sentido de pertenencia mucho más profundo.

En lo deportivo, Diego Campillo ha vuelto a consolidarse como un titular importante para Gabriel Milito, especialmente tras la lesión de Luis Romo. El defensor ha sabido aprovechar la oportunidad luego de haber perdido su lugar anteriormente ante el gran momento de Daniel Aguirre. Ahora, su continuidad hacia el cierre del torneo será uno de los temas a seguir, sobre todo considerando que el regreso del capitán podría darse en las próximas semanas.

Las respuestas a Diego Campillo demuestran el gran ambiente en el vestidor rojiblanco

Más allá del rendimiento en la cancha, el ambiente dentro del vestidor de Chivas también atraviesa un momento muy positivo. A la publicación de Campillo respondieron compañeros como Ángel Sepúlveda, Bryan González y Efraín Álvarez, reflejando la buena relación y el compañerismo que existe dentro del grupo. Este tipo de dinámicas suelen ser clave en equipos que aspiran a pelear por el título, especialmente de cara a una Liguilla donde la unión puede marcar la diferencia.