Chivas y Tigres están por reencontrarse en un terreno de juego en una serie de eliminación directa, rivalidad que en menos de 20 años ha protagonizado momentos de alta tensión en la Liga MX, en donde la mayoría de las ocasiones ha sido favorable para el Rebaño.

El Guadalajara cerró su participación en la fase regular del Clausura 2026 en el segundo lugar general, por lo que deberá medirse al séptimo lugar que fueron los felinos, quienes en la fase regular derrotaron por 4-1 al Rebaño.

Sin embargo, en el historial en Liguilla entre ambas instituciones, las estadísticas son favorables para el conjunto tapatío, ya que en tres de las cuatro series en que se han enfrentado en instancia de eliminación directa, el chiverío ha salido victorioso.

Clausura 2007

El Guadalajara estaba en la defensa del título que había obtenido seis meses antes frente al Toluca, demostrando su poderío y superioridad frente a los universitarios que cayeron en los dos partidos, con un global de 6-3.

Clausura 2011

En la segunda ocasión en que se enfrentaron en una Liguilla, el chiverío volvió a imponerse sobre los felinos desde el juego de Ida, en donde los rojiblancos ganaron 3-1, cerrando la hazaña con un empate a un gol en la Vuelta.

Clausura 2017

Sin duda el momento más recordado por los aficionados del Guadalajara, ya que coronó una gran campaña con Matías Almeyda al frente, en donde derrotaron a los felinos con un cierre de partido dramático cargado de polémica, pero que bastó para bordar la estrella número 12 del club.

Clausura 2023

El momento más amargo de la rivalidad entre estas dos instituciones, en donde el Guadalajara dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó cayendo 2-3 frente a Tigres en la cancha del Estadio Akron, en donde Veljko Paunovic dejó escapar la oportunidad de ser una leyenda dentro del club.

Así han sido los duelos entre Chivas y Tigres en Liguilla