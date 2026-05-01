Chivas comienza su participación en la Liguilla rumbo al título del Clausura 2026 y lo hará enfrentando a uno de los rivales más poderosos de la Liga MX que son los Tigres en la cancha del Estadio Universitario, en donde además de la complejidad del rival, Gabriel Milito deberá encontrar soluciones a múltiples ausencias.

Hay que recordar que el Guadalajara tendrá hasta 7 bajas para visitar a los universitarios, ya que no podrá contar con Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González por llamados a Selección Mexicana, por si fuera poco, se suman las bajas de Daniel Aguirre y Hugo Camberos por lesión.

La buena noticia para el chiverío es que Tigres se encuentra en doble competencia, ya que está disputando las Semifinales de la Concachampions, por lo que tienen mayor desgaste físico, situación que deberán aprovechar los rojiblancos.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Tigres por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El duelo de Ida de los Cuartos de Final se disputará este sábado 2 de mayo en la cancha del Volcán, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Tigres del Clausura 2026?

El duelo entre felinos y el Rebaño contará con múltiples opciones para poder ser visto, ya que será transmitido EN VIVO por televisión abierta por Azteca 7, además de que por señal restringida será por Fox Deportes. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.