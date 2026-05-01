El arbitraje en México se mantiene en una severa crisis que sigue afectando a todos los clubes de la Liga MX; sin embargo, las fallas de los silbantes se han convertido en una constante contra Chivas en las jornadas recientes, por lo que el duelo de Liguilla contra Tigres podría vivirse más polémica.

La Comisión de Árbitros designo al colegiado Vicente Jassiel Reynoso para que sea el encargado de impartir justicia en el duelo de Ida de los Cuartos de Final que se disputará en el Estadio Universitario, decisión que ha llamado la atención debido a la juventud del colegiado.

Es por eso que el analista de arbitraje y exsilbante profesional, Francisco Chacón, dejó entrever de que el silbante no es el mejor en su puesto, por lo que lanzo una frase que despertó la preocupación entre los aficionados del Guadalajara.

“A sacar el rosario, Villa Villa. Que Dios los ampare”, escribió el especialista en su cuenta de X al reaccionar a la designación de Vicente Reynoso como silbante central para este compromiso.

Chivas fue perjudicado contra Tigres en Liga MX

Durante el duelo que protagonizaron rojiblancos y felinos en la fase regular, el resultado se vio manchado por el error arbitral que cometió Maximiliano Quintero en la jornada 14 cuando perdonó una clara expulsión a Rodrigo Aguirre tras enterrarle los tachones al Oso González cuando el partido estaba cero a cero.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El primer episodio de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre el Guadalajara y los de Nuevo León se disputará el próximo sábado 2 de mayo en la cancha del Estadio Universitario, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.