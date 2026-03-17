Chivas se enfrenta al León este miércoles por la noche en el partido pendiente de la Jornada 9, mismo que no se disputó en su momento en la Fecha Doble de hace un par de semanas. Aunque en el discurso del equipo todos los encuentros tienen la misma importancia, este duelo ante los Panzas Verdes tiene un peso especial por dos objetivos muy claros que están en juego para el Guadalajara.

El primero es completamente colectivo: si el Rebaño Sagrado consigue la victoria, recuperará el liderato de la Tabla General. Actualmente, Cruz Azul y Toluca ocupan las primeras posiciones con 26 y 25 puntos respectivamente, mientras que Chivas suma 24. Por lo tanto, un triunfo lo llevaría a 27 unidades y lo colocaría nuevamente en la cima. En cambio, un empate o una derrota lo mantendrían en el tercer lugar.

Chivas necesita un triunfo para recuperar el liderato.

En el plano individual también hay mucho en juego. Armando González recortó distancias en la lucha por el título de goleo tras su doblete ante Santos Laguna, alcanzando los 8 tantos, mientras que Joao Pedro lidera la tabla con 10. Bajo este contexto, la Hormiga buscará seguir sumando en su cuenta personal, no solo para ayudar al equipo, sino también con la mira puesta en convertirse en bicampeón de goleo.

El panorama del rival también influye en la relevancia del encuentro. León atraviesa un torneo muy complicado, ubicándose en la posición 15 de la Tabla General. La situación se agravó tras la goleada sufrida ante Xolos de Tijuana el fin de semana, lo que derivó en la renuncia de Ignacio Ambriz como entrenador. Por ello, aunque Chivas no puede confiarse, parte como claro favorito para quedarse con los tres puntos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas y León en su partido pendiente de la Jornada 9?

El encuentro entre Chivas y León se disputará este miércoles 18 de marzo a las 20:07 horas en el Estadio Akron. La transmisión estará disponible a través de Prime Video, como ha sido habitual en los partidos del Guadalajara como local. Este duelo marcará el cierre de los partidos pendientes para el Rebaño, por lo que será clave para definir cómo llega el equipo a la Jornada 12 ya con el calendario regularizado.