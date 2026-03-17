Chivas se enfrenta este miércoles al León en su partido pendiente de la Jornada 9, un duelo clave que podría devolverle el liderato de la Tabla General en caso de conseguir la victoria. Sin embargo, más allá del objetivo colectivo, hay una cuenta pendiente individual que buscará saldar Armando González ante los Panzas Verdes.

La Hormiga se ha consolidado como uno de los delanteros más letales del futbol mexicano y, en apenas su segundo torneo como titular, ya ha logrado anotarle a la gran mayoría de los equipos de la Liga MX. No obstante, hay un rival que se le ha resistido hasta ahora: León. El llamado Otaku del Gol tendrá este miércoles una nueva oportunidad para romper esa racha y ampliar su lista de víctimas.

Armando González nos ha regalado celebraciones épicas.

Hasta el momento, González ha conseguido marcarle a 12 de los 17 equipos del futbol mexicano, quedando pendientes Puebla, Toluca, Tigres, Cruz Azul y el propio León. Esto convierte el partido de media semana en una oportunidad ideal para tachar un nombre más de esa lista, pensando también en los duelos ante Felinos y Camoteros en las Jornadas 14 y 15, respectivamente.

En contraste, Toluca y Cruz Azul se han convertido en auténticos “cocos” tanto para la Hormiga como para las Chivas de Gabriel Milito. Ambos equipos han complicado al Guadalajara en el último año, y considerando que ya se enfrentaron en el presente torneo, solo un cruce en Liguilla permitiría saldar esa deuda en el corto plazo; de lo contrario, habría que esperar hasta el siguiente campeonato.

Armando González podría irse a Europa sin anotarle a algunos equipos de la Liga MX

El crecimiento de Armando González no ha pasado desapercibido a nivel internacional. Reportes desde Europa lo vinculan con clubes como Borussia Dortmund y AC Milan, lo que abre la posibilidad de una salida en el próximo mercado de verano. Si a esto se suma una posible convocatoria al Mundial, existe la posibilidad de que deje el futbol mexicano sin haber enfrentado nuevamente a varios de estos rivales, por lo que los próximos partidos podrían representar su última oportunidad en años para saldar esas cuentas pendientes.