Matías Almeyda es un entrenador que ha dejado una grata impresión en toda la Liga MX gracias a su brillante labor al frente de Chivas, en donde catapultó al Rebaño hasta la cima del futbol mexicano en una gestión de poco más de dos años y medio, por lo que sigue siendo pretendido por varios clubes de la Liga MX.

Desde que se dio a conocer la salida del Pelado del Sevilla, su nombre ha estado cobrando fuerza entre varios clubes del balompié nacional, en donde Cruz Azul sería el equipo más avanzado en las conversaciones con el argentino, ya que ya habrían tenido un acercamiento miembros de la directiva con el estratega.

Según Enrique Beas, comunicador de la Octava Sports, los asesores de la directiva de La Máquina ya se habrían reunido en Madrid con el exentrenador del Guadalajara, en donde se estaría negociando su retorno al futbol mexicano.

“Estoy en posición de poderles decir que Matías Almeyda ya se ha reunido con los asesores de Cruz Azul. El Pelado ya empieza sus negociaciones con La Máquina de Cruz Azul.

“Solo sé que un grupo de la directiva de Cruz Azul se ha acercado ya y ha platicado en Madrid con Matías Almeyda“, explicó el comunicador Enrique Beas de la Octava Sports.

¿Qué pasará con Nicolás Larcamón?

La relación de los dirigentes de Cruz Azul con Nicolás Larcamón estaría fracturada debido a la eliminación sufrida en la Concachampions 2026, así como los malos resultados obtenidos en el lapso que tiene al frente del plantel celeste, en donde no ha podido levantar ni un trofeo pese a las fuertes inversiones en refuerzos.