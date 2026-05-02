Chivas se enfrentará la noche de este sábado a Tigres en un partido al que llegará con al menos seis ausencias, obligando a Gabriel Milito y su cuerpo técnico a voltear a ver a las Fuerzas Básicas para completar la convocatoria en un duelo clave de la Liguilla.

Una de las principales dudas estaba en la portería, ya que Óscar Whalley será el titular ante la baja de Raúl Rangel, pero faltaba definir quién ocuparía el lugar como suplente. Todo apuntaba a que Ángel Robinho Romero sería el elegido, ya que incluso fue banca en el amistoso ante Atlas de marzo, pero finalmente no será así.

La razón es clara: Romero fue convocado con Chivas Sub-21, equipo que se está jugando los Cuartos de Final precisamente ante Atlas, lo que le impide estar disponible para el partido en Monterrey. Ante este escenario, las opciones para ocupar la banca serían Sebastián Liceaga o, más probablemente, Eduardo García.

Aunque en el papel es poco probable que el portero suplente tenga actividad, sí es fundamental contar con una alternativa confiable. En ese sentido, tanto Liceaga como el Dragón García han demostrado condiciones interesantes en sus actuaciones con el Tapatío, por lo que el cuerpo técnico mantiene la tranquilidad en esa posición.

Óscar Whalley dejó en cero la portería en sus dos partidos como titular

Hasta el momento, Óscar Whalley ha respondido de gran manera en sus oportunidades con el Primer Equipo, logrando mantener su portería en cero ante Necaxa y Xolos. Por ello, se espera que pueda repetir una actuación sólida esta noche ante un rival tan peligroso en ataque como Tigres.