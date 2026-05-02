Las Chivas de Guadalajara se estrenan este sábado en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado visitará a Tigres UANL en el Estadio Universitario para el duelo correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de terminar en el 2° lugar de la fase regular. Si bien el Guadalajara firmó una gran campaña, con récord de puntos incluido en torneos cortos, en las últimas jornadas dejó ciertas dudas, con sólo una victoria en sus últimas cinco presentaciones.

Por si fuera poco, el Rebaño deberá hacer frente a la recta decisiva del torneo con las bajas de varias de sus figuras, las cuales fueron convocadas para la Selección Mexicana: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González. Además, tampoco estará Daniel Aguirre por lesión y Hugo Camberos está casi descartado.

¿Tigres vs. Chivas va por TV Abierta?

Una de las preguntas habituales de la afición rojiblanca es si el encuentro será transmitido por algún canal de TV Abierta. La respuesta para este partido es positiva, ya que el duelo entre Tigres UANL y Chivas de Guadalajara contará con transmisión en señal abierta a través de Azteca 7, además de la señal de FOX en TV de paga.

Sin embargo, recuerda que en Rebaño Pasión te traeremos el minuto a minuto EN VIVO, con todas las incidencias más destacadas: goles, jugadas clave, polémicas y videos.

¿A qué hora juegan Tigres contra Chivas?

El encuentro entre Tigres UANL y Chivas de Guadalajara se disputará este sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario, a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).