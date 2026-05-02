Chivas está a solo unos días de iniciar su camino en la Liguilla del Clausura 2026, visitando a Tigres en la ida de los Cuartos de Final en el Estadio Universitario. Aunque el antecedente más reciente en esa cancha no es positivo, tras la derrota 4-1 sufrida semanas atrás, también quedó marcada por decisiones arbitrales polémicas que terminaron influyendo directamente en el desarrollo del partido.

Por ello, de cara a este nuevo enfrentamiento, la expectativa está puesta en que el cuerpo arbitral tenga una actuación sin errores determinantes. En ese sentido, la Comisión de Arbitraje ya tomó una decisión importante al designar a Vicente Reynoso como el silbante encargado de dirigir el partido de ida en el Volcán, buscando garantizar un arbitraje a la altura de una serie de Liguilla.

Y es que la polémica ha acompañado recientemente al Guadalajara en varios encuentros, con jugadas que han generado molestia tanto en la afición como en analistas. Desde una expulsión perdonada a Rodrigo Aguirre en el duelo ante Tigres, hasta otra acción similar con Rodrigo López frente a Pumas, además de dos penales no señalados a favor de Chivas en los partidos contra Necaxa y Xolos, situaciones que han alimentado el debate sobre el arbitraje.

Ante este contexto, la Liguilla representa una oportunidad para que el protagonismo recaiga exclusivamente en lo futbolístico, dejando de lado decisiones controversiales. Tanto Chivas como Tigres cuentan con planteles capaces de definir la serie por su talento, por lo que se espera un arbitraje que no interfiera en el resultado de un duelo que promete ser uno de los más atractivos de los Cuartos de Final.

¿Cuándo y a qué hora se juega la ida de los Cuartos de Final entre Tigres y Chivas?

Es importante recordar que la serie de Cuartos de Final se disputará en fines de semana, debido a la participación de Tigres y Toluca en la Concachampions a media semana. De esta forma, el partido de ida entre Tigres y Chivas se jugará el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, mientras que la vuelta se disputará el sábado 9 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Akron, donde se definirá al equipo que avanzará a las semifinales.