Chivas está por dar un giro histórico en su imagen. La camiseta conmemorativa por los 120 años funcionó como el último gran lanzamiento de la etapa con Puma, una relación comercial que termina el 30 de junio y deja todo listo para que, desde el 1 de julio de 2026, el Guadalajara comience oficialmente una nueva era con Nike.

La expectativa entre la afición rojiblanca es enorme. No se trata solamente de un cambio de marca, sino del regreso de la “palomita”, un símbolo que vuelve a vestir al Rebaño después de varios años y que ya genera una fuerte demanda anticipada entre los seguidores del club. En paralelo, distintas filtraciones y reportes recientes han alimentado todavía más el interés por conocer cómo será la nueva línea de ropa del Guadalajara.

De acuerdo con la información que brindó el periodista César Huerta, el estreno de la nueva indumentaria está programado para julio y el lanzamiento incluirá al menos dos uniformes principales: el de local y el de visitante. Esa presentación marcará el inicio formal de la etapa Nike, con prendas pensadas para reemplazar por completo la línea anterior y abrir un nuevo capítulo en la identidad comercial del club.

La distribución también apunta a ser masiva desde el primer día. Nike ya cuenta con presencia comercial en Guadalajara a través de sus tiendas oficiales, por lo que se espera que la nueva línea llegue con disponibilidad inmediata en puntos de venta de la marca en la ciudad. Aun así, el diseño final y el precio todavía no han sido revelados de manera oficial, lo que mantiene el misterio alrededor de un producto que, por el peso de la camiseta de Chivas y el regreso de Nike, promete convertirse en uno de los lanzamientos más buscados del verano.

La última vez de Nike con Chivas

El regreso de Nike también tiene un componente nostálgico para la afición rojiblanca. La última vez que la marca de la palomita vistió a Chivas fue en 1997, justo después de que el equipo conquistara el título del Verano bajo las órdenes de Ricardo Ferretti. Aunque aquella décima estrella no se ganó con Nike en el uniforme, la firma estadounidense quedó ligada a una de las épocas más recordadas por los seguidores del Guadalajara. Ahora, casi tres décadas después, ambas partes volverán a encontrarse con la expectativa de iniciar una nueva etapa que esté a la altura de la historia del club.