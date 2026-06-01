La empresaria volvió a hablar de su salida del grupo Omnilife-Chivas y sostuvo que fue desplazada de manera abrupta, en medio del conflicto que marcó su ruptura personal y empresarial.

Angélica Fuentes volvió a colocarse en el centro del debate público tras una entrevista en el podcast “1000 razones para ser feliz”, donde volvió a hablar sobre su conflictiva separación de Jorge Vergara y lanzó duras acusaciones sobre lo ocurrido durante la ruptura personal y empresarial que marcó el destino de Grupo Omnilife-Chivas.

En su testimonio, Fuentes aseguró que su salida del grupo se produjo de manera abrupta y total. “Mi exmarido y mi ex socio en negocios me quitó todo en México en 24 horas… me quitó mis empresas, mi título, yo era la CEO, la presidente ejecutiva del grupo… me quitó mis cuentas bancarias, me quitó todo”, afirmó, en una de las declaraciones más fuertes de la entrevista.

Otro de los pasajes más sensibles de su relato estuvo vinculado a su vida familiar. Fuentes sostuvo que en medio del conflicto se intentó cuestionar su rol materno: “me quiso quitar a mis hijas, me quiso quitar mi maternidad diciendo que yo no era la mamá de mis hijas, que eso fue lo más difícil para mí”, expresó, en referencia al momento más crítico del enfrentamiento con el empresario mexicano.

La exdirectiva también apuntó contra el manejo mediático del caso y denunció una operación de desgaste público en su contra. “Generó una campaña de desprestigio con una violencia impresionante… la prensa lo tomaba y lo decían tal cual, cero investigación, sin bases, sin datos”, señaló al describir lo que considera una narrativa construida en su contra y amplificada por redes sociales y medios de comunicación.

Justicia de México falló en favor de Jorge Vergara

En paralelo al testimonio de Fuentes, el caso ya había tenido consecuencias judiciales. En 2016, un juez de la Ciudad de México resolvió que la empresaria habría incurrido en presuntos actos de enriquecimiento ilícito por más de 2.600 millones de pesos en el marco de la disputa con Vergara, un punto que formó parte del entramado legal que rodeó la separación y que sigue siendo un punto central del conflicto.