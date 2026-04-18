En medio del recuerdo de uno de los momentos más gloriosos de Chivas, Jair Pereira reveló una historia que pinta de cuerpo entero la personalidad de Jorge Vergara. Tras la consagración, cuando la plantilla recibió un premio económico importante, el entonces capitán contó que el dirigente no se limitó a felicitar, sino que buscó dejarles una enseñanza para el futuro.

“Imagínate que una vez nos propuso cuando quedamos campeones, nos dieron un premio muy bueno, muy bueno. Y él nos decía, ‘¿Qué van a hacer con el premio?’ Todos, ‘No, pues no sé, un departamentillo, a ver qué me compro’. ‘No se vayan a comprar coches’, nos dice, ‘¿por qué no meten ese dinero a un fideicomiso y lo utilizan para levantar unas torres?’”, relató Pereira, recordando el momento en que Vergara intervino con una mirada distinta sobre el dinero.

La idea, según explicó el exdefensor, iba mucho más allá de una simple inversión puntual. “Y luego con lo que se vende esa torre, todo por medio del fideicomiso para que nadie pueda disponer y que todo sea, obviamente tenga el objetivo bien claro de qué es lo que se quiere, arman otra torre, se vende y luego arman otra torre… y ya después cuando terminen cada uno va a tener cinco departamentos o cuatro departamentos… y no te lo vas a gastar tu dinero ahorita en uno”, detalló.

Pereira también destacó que el mensaje de Jorge Vergara apuntaba a cambiar la mentalidad del futbolista respecto al dinero extraordinario. “Era algo que me decía: ‘A ver, esto no lo tenían. Esto es un bono que yo les estoy dando por haber sido campeones. Esto no lo tenían. Tú tienes tu salario, tú tienes tu sueldo’. Entonces me dice: ‘¿Por qué no son más inteligentes y hacen esto?’ Y al término de 10 años, 15 años o cuando ya están retirados, todos van a haber agradecido porque tendrán cuatro o cinco departamentos cada uno, independientemente de lo que hayas hecho con tu salario”.

Jair Pereira sobre Jorge Vergara

Finalmente, el propio Jair Pereira cerró su recuerdo con una valoración personal que trasciende lo futbolístico y pone el foco en el vínculo humano. “O sea, era un vato que pensaba en todo, pues, pero yo con él sí estoy muy agradecido porque siempre me trató de una manera espectacular”, concluyó, dejando en claro que, más allá de las polémicas, la figura de Vergara dejó una huella profunda en quienes compartieron ese vestidor campeón.