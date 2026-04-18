Este sábado por la mañana, en las instalaciones de Verde Valle, Chivas Sub-21 derrotó por 3-2 al Puebla por la Jornada 15 del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado se consolida dentro de los primeros puestos de la tabla de posiciones con un triunfo agónico, que llegó tras un doblete de Diego Latorre y el restante, de Carlos Corona.

El conjunto dirigido por Luis Arce tuvo como principal novedad la inclusión de Óscar Whalley como portero titular, para que ya pueda ganar rodaje antes de reemplazar a Raúl Rangel en la próxima Liguilla. Y a decir verdad, las cosas comenzaron bien para el Rebaño, ya que tras una buen contraataque, Esteban Mendoza envió el centro y Diego Latorre se anticipó con un cabezazo para poner el 1-0.

Aunque Chivas se fue con ventaja al descanso, el complemento comenzó de la peor manera: Puebla encontró dos goles rápidos y se puso en ventaja en el marcador. Allí, cuando promediaba la segunda mitad, el que apareció fue el capitán Carlos Corona, haciendo gala de su gran remate de pierna izquierda para poner el 2-2.

Sobre el final, con Chivas ya volcado en ataque para evitar los penales, una mala salida del portero visitante dejó el balón suelto en el área, a pedir para el goleador rojiblanco, Diego Latorre, quien definió con frialdad para poner el 3-2 y sellar un triunfo que consolida al Sub-21 entre los primeros cinco puestos.

Alineación de Chivas Sub-21 vs. Puebla

Los dirigidos por Luis Arce saltaron al terreno de juego con Óscar Whalley en la portería; Diego Rosales, Emiliano Rodríguez, Johan Orozco y Leonel Calderón; Raúl Martínez y Carlos Corona en la zona media; Esteban Mendóza, Gael García y Hugo Mata de mediapuntas y Diego Latorre como único centrodelantero.