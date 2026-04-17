Durante un tiempo, su nombre dejó de aparecer en el día a día de Chivas y muchos dieron por hecho que ya no seguía en la institución. Sin embargo, en silencio y lejos del foco, continuó formando parte de la institución hasta reaparecer como campeón. Se trata de Joaquín Moreno, quien condujo a la Sub–14 del Guadalajara al título de Liga MX tras vencer por 3-0 a Pachuca en la final.

Moreno es un perfil profundamente ligado a Chivas, prácticamente formado dentro de la propia estructura rojiblanca. Tras un breve paso como futbolista en equipos filiales como Tapatío, encontró su lugar fuera de la cancha y comenzó un largo recorrido como entrenador en Fuerzas Básicas. Desde mediados de los 2000 se integró a la cantera y con el paso de los años fue creciendo dentro del club, trabajando en distintas categorías y participando activamente en el desarrollo de juveniles.

Joaquín Moreno durante su etapa como DT de Chivas Femenil (Imago7)

A lo largo de su carrera dentro de Chivas, Moreno pasó por equipos Sub-15, Sub-17 y Sub-20, además de tener ciclos en el Tapatío y colaborar en diferentes cuerpos técnicos cercanos al primer equipo. En ese recorrido, logró títulos en divisiones juveniles y torneos internacionales, consolidándose como un técnico confiable dentro de la estructura formativa. Su conocimiento del club y de sus procesos lo convirtieron en una pieza recurrente, incluso cuando los cambios de proyectos deportivos modificaban otras áreas.

Su salto más visible llegó en 2024, cuando asumió como entrenador de Chivas Femenil tras la salida de Antonio Spinelli. Allí tuvo su primera experiencia al frente de un primer equipo, aunque los resultados no lograron sostener el proceso. La irregularidad en el rendimiento y algunos resultados adversos marcaron su etapa, que terminó con su salida del cargo y con la sensación generalizada de que su ciclo en la institución había llegado a su fin.

¿Nunca se fue? Joaquín Moreno, campeón con Chivas Sub-14

Sin embargo, al parecer Joaquín Moreno nunca se desvinculó de Chivas. Lejos de la exposición, volvió a su lugar habitual en Fuerzas Básicas, donde continuó trabajando en la formación de jugadores. Desde ese rol más silencioso reconstruyó su camino hasta volver a destacarse, ahora como campeón con la Sub-14, un logro que vuelve a poner su nombre en escena y que confirma que, pese a haber salido del radar mediático, seguía siendo parte activa del club.