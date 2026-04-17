El presente de Armando González en las Chivas de Guadalajara lo posiciona como una de las grandes figuras del momento en la Liga MX y su nombre empieza a sonar con fuerza en el radar europeo. Sin embargo, en una entrevista con El Informador, el delantero dejó en claro que, más allá de los rumores y expectativas, su foco está completamente puesto en el presente con el Rebaño.

“Yo tengo muchos sueños. Uno de ellos es jugar en Europa, pero soy jugador de Chivas actualmente. Al jugar para Chivas no puedo pensar en otra cosa que no sea Chivas. Mi día a día es Chivas. Si hago las cosas bien… se me tomará en cuenta para otras cosas, ya sea Europa, ya sea un Mundial, pero mi día a día es Chivas”, expresó, marcando una postura clara frente a su futuro.

Armando González lucha por ganarse un lugar en la lista definitiva de México para el Mundial 2026. (Imago7)

En esa misma línea, la Hormiga aclaró que sólo se enfoca en su próximo duelo con el Rebaño: “No puedo pensar en el Mundial, no puedo pensar en Europa si el sábado juego contra Puebla. Estoy pensando en el sábado, en ir contra Puebla, en ir con todo a dar el máximo, porque a mí lo que me interesa ahorita es ir día a día. Ya después, si hago bien las cosas, se me tomará en cuenta para otras”.

Más allá de los objetivos a largo plazo, la Hormiga González también dejó en evidencia su ambición personal dentro del futbol: “Es uno de los objetivos y metas que yo tengo, poder jugar en una de estas grandes ligas, porque yo lo que quiero es jugar en el máximo nivel de futbol, ser uno de los mejores jugadores de México”, señaló que una declaración que también refleja su mentalidad.

Armando González y su fórmula para aislarse del ruido mediático

Por último, la Hormiga también dejó en claro cómo hacer para mantenerse enfocado pese al impacto mediático que genera su presente: “Sé que aquí Chivas siempre todo lo que hace genera un impacto muy grande, lo sabemos desde Fuerzas Básicas. Trato de seguir siendo el mismo, no he cambiado nada. Sigo viviendo con mi familia, con las mismas costumbres. No me cambia nada, no me mueve nada, porque lo único que quiero es jugar futbol. No me interesa la fama, no me interesan los seguidores, no me interesa nada de eso”, afirmó el delantero de 22 años.