La historia de Sebastián Martínez es una de esas que de vez en cuando se repiten en las Chivas de Guadalajara, pero que aún así no dejan de llamar la atención. El delantero surgido de las Fuerzas Básicas del Rebaño, fue señalado durante años como un goleador natural, de esos que ilusionan en Verde Valle por su olfato dentro del área. Sus números en juveniles y su proyección lo colocaban como uno de los atacantes a seguir dentro de la cantera rojiblanca.

Su irrupción en el primer equipo llegó en 2019, cuando José Cardozo le dio la oportunidad de debutar en Copa MX ante Cafetaleros de Tapachula. A partir de ahí, el atacante sumó algunos minutos en Liga MX entre 2020 y 2021, aunque siempre desde un rol secundario. Ingresos desde el banquillo, partidos aislados y poca continuidad terminaron por marcar un paso que nunca terminó de despegar, en un contexto donde la competencia y la presión de Chivas no dan demasiado margen.

En paralelo, Chevy Martínez encontró mayor rodaje en el Tapatío, filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX. Allí acumuló 49 partidos, marcó siete goles y pudo sostener cierta regularidad, aunque sin poder dar el salto definitivo al primer equipo. Fue un proceso largo de formación, pero también de estancamiento silencioso: el delantero estuvo cerca, pero nunca lo suficiente como para consolidarse.

En busca de minutos y protagonismo, salió a préstamo a Tepatitlán, donde marcó cuatro goles en 17 partidos. Sin embargo, ese rendimiento no alcanzó para cambiar su situación. De regreso en la estructura de Chivas, volvió a quedar relegado y terminó saliendo definitivamente, en una señal clara de que su ciclo en el club ya estaba cerrado.

El presente de Chevy Martínez

Hoy, lejos de aquel escenario que lo proyectaba como futuro goleador del Guadalajara, el Chevy transita una etapa distinta. Tras un paso por Racing de Veracruz, el delantero actualmente juega en Alacranes de Durango, en la Liga Premier, una categoría muy alejada del foco principal del futbol mexicano. Allí, en un equipo competitivo que marca líder dentro de su grupo, intenta reconstruir su carrera y recuperar protagonismo, en un recorrido que lo llevó de promesa internacional a pelear por volver a los primeros planos.