El cierre de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX encuentra a las Chivas de Guadalajara como único líder del certamen. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por realizar y será en la Liguilla donde el Rebaño Sagrado deberá revaliar todo lo hecho hasta el momento. Por lo pronto, este sábado será el turno de recibir al Puebla en el Estadio Akron por la Jornada 15.

Richard Ledezma reaparecería ante Puebla

En el último encuentro ante Tigres, una de las bajas sensibles fue la del carrilero derecho Richard Ledezma, quien suele ser un arma importante en fase ofensiva. El periodista Jesús Bernal informó que el ex del PSV ya estaría en condiciones de regresar este fin de semana frente a Puebla, por lo que representa una grata noticia para Gabriel Milito. Quien todavía no regresará será Ángel Sepúlveda: el Cuate volvería el próximo fin de semana ante Necaxa.

Alan Pulido se fue de Chivas

Este jueves el Guadalajara le puso punto final a otra de las novelas que se generó en el último mercado de pases: el Rebaño anunció la rescición del contrato con Alan Pulido, delantero que supo ser campeón en 2017, pero que decepcionó en su regreso y no entraba en planes de Milito. La directiva negoció con el futbolista y evitó pagarle la totalidad del contrato, mientras que el jugador apuntaría a regresar a la MLS.

El mensaje de Érick Gutiérrez

Por su parte, quien continúa marginado es Érick Gutiérrez, otro que fue marginado por Gabriel Milito y no ha visto actividad oficial en todo el semestre. En ese contexto, el Guti compartió un mensaje melancólico en redes sociales expresando cuánto extraña estar en las canchas. Debido a su elevado sueldo, el club no logró concretar su traspaso recientemente. Ahora, la directiva rojiblanca analiza la posibilidad de rescindir su contrato, siguiendo los pasos de Alan Pulido para otorgarle su libertad y buscar equipo.

¿Matías Almeyda en pláticas con Cruz Azul?

El nombre de Matías Almeyda siempre resuena con fuerza en el entorno de Chivas por el imborrable legado que dejó tras llevar al equipo a lo más alto del futbol mexicano. Sin embargo, el panorama para su regreso al país parece haber tomado un rumbo distinto; según Enrique Beas, comunicador de la Octava Sports, el estratega argentino ha iniciado conversaciones formales con Cruz Azul tras su salida del Sevilla. Representantes de la directiva cementera ya se habrían reunido con él en Madrid para comenzar negociar su incorporación, una noticia que inevitablemente genera sentimientos encontrados entre la afición rojiblanca.