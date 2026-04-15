Chivas recibirá este sábado al Puebla en el partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, en un encuentro que luce clave para que el equipo cambie por completo la imagen mostrada en la contundente derrota ante Tigres. Aquel resultado dejó muchas dudas en el entorno rojiblanco, pues el Guadalajara no solo perdió, sino que terminó exhibido y goleado en uno de los partidos más importantes del torneo.

Ante este panorama, Gabriel Milito buscaría respaldar en la medida de lo posible a la mayoría de sus jugadores pese al tropiezo ante los felinos. Sin embargo, eso no significa que no haya ajustes en el once inicial, ya que al menos tres modificaciones en la alineación lucen prácticamente cantadas para enfrentar a los camoteros, especialmente pensando en llegar en mejor forma a la Liguilla.

Óscar Whalley verá minutos en Liga MX pronto.

ZEl primero de estos movimientos sería en la portería, donde Óscar Whalley ocuparía el lugar de Raúl Rangel para comenzar a sumar minutos oficiales. El cuerpo técnico considera fundamental que tenga rodaje antes de la Liguilla y, según información del diario Récord, el plan sería que inicie contra Puebla, mientras que el Tala volvería a la titularidad ante Necaxa y Whalley retomaría el arco en la última jornada frente a Tijuana.

En otras zonas del campo también se perfilan cambios importantes, pues Richard Ledezma ya estaría disponible para el duelo ante Puebla y tomaría el lugar de Miguel Gómez, de acuerdo con el periodista Jesús Bernal. Además, considerando que se espera un partido con menor presión ofensiva por parte de los camoteros, Brian Gutiérrez podría aparecer como titular, aunque aún está por definirse si entraría en lugar de Luis Romo o de Fernando González.

Chivas quiere quedarse con los tres puntos en el partido contra el Puebla para mantener el liderato

Más allá de los cambios en la alineación, el objetivo principal del Guadalajara será quedarse con los tres puntos este sábado en el Estadio Akron. Aunque el equipo logró mantenerse en el liderato pese a la derrota contra Tigres, un tropiezo ante Puebla, ya sea empate o derrota, podría poner en serio riesgo la cima de la tabla justo en el momento más delicado del cierre del torneo regular.